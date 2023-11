POL-IZ: 231110.3 Brunsbüttel: Trunkenheitsfahrt

Heide (ots) - Von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein nicht bewohntes Haus in Heide eingestiegen. Beute machten die Täter keine, die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Zeit von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis Donnerstag, 16.30 Uhr, suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Griebelstraße auf. Über die Terrassentür drangen sie gewaltsam in das Objekt ein, fanden im Inneren jedoch offenbar nichts, was der ...

