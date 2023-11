Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231110.2 Heide: Einbruch in unbewohntes Haus

Heide (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein nicht bewohntes Haus in Heide eingestiegen. Beute machten die Täter keine, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis Donnerstag, 16.30 Uhr, suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Griebelstraße auf. Über die Terrassentür drangen sie gewaltsam in das Objekt ein, fanden im Inneren jedoch offenbar nichts, was der Mitnahme wert war. Ohne Stehlgut flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

