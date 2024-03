Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: "Blitzer" mit Farbe besprüht - Einbruch - Auto aufgebrochen - Unfälle

Aalen (ots)

Sulzbach: Motorradunfall

Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 16.30 Uhr den Streckenabschnitt zwischen Berwinkel und Sulzbach, als er bei nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er gegen eine Leitschutzplanke und schleuderte anschließend über die Fahrbahn. Ein entgegenfahrender Motorradfahrer musste ausweichen und stürzte auch. Beide Motorradfahrer sowie ein Sozius wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn musste wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden.

Fellbach: "Blitzeranhänger" mit Farbe besprüht

Der Enforcement-Trailer (Geschwindigkeitsmessanlage) der Stadt Fellbach wurde in zurückliegender Zeit zwei Mal mit Farbe besprüht. Der Anhänger stand in der Geschwister-Scholl-Straße, als er im Zeitraum zwischen 19. Februar und 27. Februar sowie am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend und Samstagmorgen besprüht wurde. Es entstand hierbei jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise die zur Klärung des Geschehens beitragen könnten, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Winnenden: Betrunkener geriet auf Gegenfahrbahn

Ein 28-jähriger Autofahrer befuhr am Samstag gegen 2.30 Uhr die Wiesenstraße und lenkte dabei sein Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenfahrender Streifenwagen der Polizei musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei der späteren Kontrolle wurde festgestellt, dass der Betrunkene mit über 1,5 Promille am Steuer saß. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet, wobei auch seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde.

Schwaikheim: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Eine 55 Jahre alte Radfahrerin befuhr am Sonntag kurz vor 14 Uhr den Kreisverkehr K 1911 / K 1850 und wollte diesen in Richtung Winnenden verlassen. Hierbei kam sie mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte anschließend, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Winnenden: Unfallflucht

Am Samstag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13 Uhr wurde ein Ford, der auf einem Parkplatz in der Alfred-Kärcher-Straße geparkt war, von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Ford beläuft sich auf ungefähr 300 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rudersberg-Steinenberg: Pkw-Aufbruch

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde ein im Breiteweg geparkter Pkw aufgebrochen und aus diesem ein Geldbeutel, eine Smartwatch, ein Smartphone sowie eine Schachtel Zigaretten im Gesamtwert von etwa 800 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Plüderhausen: In Wohnhaus eingebrochen

Am Sonntagabend zwischen 18 Uhr und 19:45 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Dieb Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Halde und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Als die Bewohner gegen 19:45 Uhr zurückkehrten, ergriff der Einbrecher die Flucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde lediglich eine Taschenlampe vom Hersteller Makita gestohlen. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

