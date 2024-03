POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 03.03.2024 bis 12:00 Uhr

Aalen (ots) - Bühlertann: Unfall im Kurvenbereich Am Freitag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 23 Jähriger mit seinem Traktor mit Anhänger die Hauptraße in Bühlertann in Richtung Fronrot. Im Kurvenbereich kam der Anhänger ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Klein-Lkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und Lagezentrum/PvD- ...

