Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle mit schwer verletzten Motorradfahrern

Aalen (ots)

Remshalden: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Eine 37-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 12:45 Uhr die Schorndorfer Straße und wollte nach links in die Stauferstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 25-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw sowie und die Kawasaki des 25-Jährigen mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Plüderhausen: Pkw vs. Motorrad - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 20-jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr mit seiner Yamaha die Kreisstraße 1880 von Waldhausen kommend in Richtung Plüderhausen. Hierbei kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einer entgegenkommenden 77 Jahre alten Suzuki-Fahrerin. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad und der Pkw wurden abgeschleppt, der Gesamtsachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

