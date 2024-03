POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gefährliches Überholmanöver auf der Autobahn

Aalen (ots) - Crailsheim: Unfall im Kreuzungsbereich Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein 61-jähriger BMW-Fahrer die B290 von Satteldorf kommend in Richtung Crailsheim. An der Einmündung in die Nord-West-Umgehung missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und fuhr in die Einmündung ein. Hier kam ...

mehr