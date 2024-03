Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, BAB 5 - Auffahrunfall

Offenburg - BAB 5 (ots)

Vermutlich Unachtsamkeit führte zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Süden in Höhe der Behelfsausfahrt Schutterwald. Im stockenden Verkehr fuhr ein Verkehrsteilnehmer auf einen vorausfahrenden Pkw auf und schob diesen wiederum auf einen weiteren Pkw. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro /afk

