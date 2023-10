LPI-NDH: Pkw überschlägt sich - Fahrerin verletzt

Borxleben (ots) - Am Donnerstag, gegen 23.00 Uhr, zündelten bislang unbekannte Täter in der Ortsstraße am Geräteschuppen des Sportlerheims. Durch das Feuer wurde der Eingangsbereich und die Tür des Schuppens in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte noch in der Nacht Spuren und hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich ...

mehr