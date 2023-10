LPI-NDH: Autofahrer bei Unfall tödlich verletzt

Uder (ots) - Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro machten Diebe in der Nacht zu Donnerstag in Uder. Der oder die Täter drangen in der Straße Am Gänsestege gewaltsam in eine Garage ein. Daraus entwendeten sie unter anderem ein Quad des Herstellers Yamaha, zwei E-Bikes der Marke Cube, mehrere Felgen und Motorradhelme sowie Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen. ...

