POL-WI: Im Streit zugeschlagen +++ Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame +++ Mit Waffe gedroht in der Waffenverbotszone +++ Diebstahl von E-Bikes +++ Drogendealer ertappt

1. In Streit geraten und zugeschlagen,

Wiesbaden, Westend, Bleichstraße, Mittwoch, 13.03.2024, 17:37 Uhr

(oze)Ein 61-Jähriger geriet am Mittwochabend mit zwei Brüdern in Wiesbaden so in Streit, dass dieser mit einer Bierflasche zuschlug und einen 41-Jährigen verletzte.

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr gerieten drei Männer in der Bleichstraße nach einem Kinofilm vor dem Filmtheater in Streit. Die drei Männer besuchten denselben Kinofilm, bei dem ein 61-Jähriger nach der Auffassung der beiden Brüder zu laut gewesen sei. Die Brüder sprachen den 61-jährigen Mann nach dem Film darauf an. Aus dem Gespräch entwickelte sich ein handfester Streit. Im Zuge dieser Auseinandersetzung fühlte sich der 61-Jährige so provoziert, dass er dem 41-Jährigen eine Bierflasche ins Gesicht schlug. Der Getroffene wurde im Gesicht verletzt und seine Brille beschädigt. Die alarmierte Polizei konnte alle drei Beteiligten vor Ort antreffen und nahmen den 61-Jährigen mit zur Dienststelle, wo er nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Der Verletzte begab sich zusammen mit seinem Bruder selbstständig in ein Krankenhaus. Der 61-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

2. Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame, Wiesbaden, Südost, Lessingstraße, Donnerstag, 14.03.2024 13:33 Uhr

(oze)Am Donnerstag waren falsche Handwerker in Wiesbaden-Südost bei einer älteren Dame erfolgreich.

Gegen 13:30 Uhr gaben sich in der Lessingstraße zwei bislang unbekannte Täter gegenüber einer dort wohnhaften älteren Dame als Mitarbeiter der Hausverwaltung aus, welche den Wasserabfluss der Frau kontrollieren müssten. Während einer der Täter vorgab den Abfluss zu überprüfen, wartete der zweite Täter vor der Wohnung und betrat diese, nachdem die ältere Dame abgelenkt war. Im Zuge dessen entwendete dieser Schmuck sowie Bargeld aus der Wohnung. Die Täter konnten von der Geschädigten sowie einer Zeugin beschrieben werden. Den ersten Täter beschrieb sie mit einem südländischen Phänotyp, er sprach akzentfrei Deutsch, war etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, wirkte korpulent. Seine Haare waren schwarz und er war Bartträger. Des Weiteren trug er eine schwarze Arbeitsjacke sowie eine blaue Jeanshose mit Farbspritzern sowie Arbeitshandschuhe. Den zweiten Täter beschrieb sie ebenfalls mit einem südländischen Phänotyp, er war zwischen 30 und 35 Jahren alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Er hatte einen nach hinten gebundenen Zopf. Er trug eine dunkle Bomberjacke, ein oranges T-Shirt sowie eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0611/ 345-0 Hinweise entgegen.

Momentan kommt es im Stadtgebiet Wiesbaden zu einer Häufung von Trickdiebstählen mit dem Modus Operandi "falsche Handwerker". Die Diebe geben sich dabei als Handwerker der Hausverwaltung aus. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihre örtliche Polizeistation oder rufen unter der 110 die Polizei.

3. In der Waffenverbotszone mit Waffe gedroht, Wiesbaden, Mitte, Michelsberg, Freitag, 15.03.2024 04:07 Uhr

(oze)Am Freitag drohte in der Wiesbadener Innenstadt ein 20-Jähriger einem 16-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock Schläge an.

Zwei junge Männer gerieten in der Straße "Michelsberg" in Streit. Als der Aggressor drohte den 16-Jährigen zu schlagen, lief dieser davon. Bei der Verfolgung zog der 20-Jährige ein Teleskopschlagstock und drohte weitere Schläge an. Beide Beteiligten konnten von der hinzugerufenen Polizei vor Ort angetroffen werden. Neben der Anzeige wegen Bedrohung kommt auf den 20-Jährigen eine Anzeige wegen des Führens einer Waffe in der Waffenverbotszone zu.

4. Diebstahl von E-Bikes,

Wiesbaden, Dotzheim, Greifstraße, Mittwoch, 13.03.2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 14.03.2024, 07:00 Uhr

(oze)In Wiesbaden-Dotzheim wurden von Mittwoch auf Donnerstag drei E-Bikes von unbekannten Tätern gestohlen, wovon eines wieder aufgefunden werden konnte.

Die Diebe gelangten auf noch unbekannte Art und Weise in der Greifstraße in die Tiefgarage eines Wohnkomplexes, knackten dort das Schloss eines der Räder und transportierten zwei weitere Räder, welche mit einem Schloss zusammengebunden waren, samt Schloss ab. Bei den Rädern handelte es sich um E-Bikes der Marke R&M in schwarz sowie weiß. Das Fahrrad, bei dem das Schloss zerstört wurde, konnte wieder aufgefunden werden. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Bereits am Mittwoch 06:10 Uhr bis Donnerstag 04:45 Uhr kam es im selben Gebäudekomplex zu einem Diebstahl eines E-Bikes im Wert von 6.300 Euro. Ob die Taten miteinander zusammenhängen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Kontrolle deckt Drogendealer auf,

Wiesbaden, Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, Donnerstag, 14.03.2024, 02:00 Uhr

(oze)In Wiesbaden-Dotzheim wurde in der Donnerstagnacht ein mutmaßlicher Drogendealer kontrolliert und festgenommen.

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag gegen 02:00 Uhr in der Erich-Ollenhauer Straße einen 50-Jährigen im Rahmen ihrer Streife. Dabei staunten die Beamten nicht schlecht, als sie bei dem Mann verschiedene, bereits fertig abgepackte Drogen vorfanden sowie verschiedene Utensilien die auf einen Drogenhandel hindeuteten. Durch die Staatsanwaltschaft wurde daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet, bei der neben weiteren Drogen auch eine scharfe Schusswaffe aufgefunden wurde. Zudem wird sich auch eine Bekannte des 50-Jährigen, welche zum Zeitpunkt der Durchsuchung bei dem Mann zu Besuch war, wegen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen. Auch bei ihr konnten Drogen aufgefunden werden.

6. Verkehrskontrolle brachte verschieden Verstöße zutage, Wiesbaden, Rheingaustraße, 14.03.2024, 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr

(oze) Kräfte der Polizei führten am Donnerstag eine Verkehrskontrolle in Wiesbaden durch.

Die Kräfte des Regionalen Verkehrsdienstes richteten in der Rheingaustraße Ecke "Am Parkfeld" eine Kontrollstelle ein. Dabei kontrollierten die eingesetzten Beamten eine Vielzahl von PKW, einen Motorradfahrer und einen Radfahrer. Es wurden 35 Verstöße festgestellt. Darunter waren 17 Gurtmuffel und acht Fahrzeugführerinnen bzw. Fahrzeugführer bedienten ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Ein Fahrer missachtete die Rotphase einer Ampel, zwei fuhren durch eine Straße mit Durchfahrtsverbot und einer muss sein Fahrzeug dem TÜV vorführen.

