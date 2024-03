Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Handwerker waren erfolgreich +++ Einbruch in Zahnarztpraxis +++ Fahrraddiebe unterwegs

Wiesbaden (ots)

1. Fasche Handwerker waren erfolgreich,

Wiesbaden, Hermann-Jansen-Straße, Dienstag, 12.03.2024, 14.15 Uhr bis 14:40 Uhr

(mb)Zwei falsche Handwerker verschafften sich in Wiesbaden am Dienstag Zugang zu der Wohnung eines lebensälteren Ehepaars und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. In der Hermann-Jansen-Straße bat um 14.15 Uhr ein Mann, der sich als Handwerker ausgab, das Ehepärchen an deren Haustür um Einlass. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen prüfen zu müssen, konnte er die 77-Jährige und den 81-Jährigen überzeugen, ihn in ihre Wohnung zu lassen. Der falsche Handwerker suchte in Anbetracht seines Vorwandes zunächst das Badezimmer auf und zog kurz darauf noch einen vermeintlichen Kollegen hinzu. Während die Betrüger das Ehepärchen gekonnt ablenkten, fand die Durchsuchung der Wohnung nach Wertgegenständen statt. Gegen 14.40 Uhr verließen die Täter die Wohnung mit ihrer Beute. Beide Täter können nach Angaben des Pärchens als südländisch beschrieben werden und sollen mit Akzent gesprochen haben. Ein Täter war ca. 1,80 m groß, hatte eine sportliche Figur, trug eine Mütze und eine Brille. Der Andere war ca. 1,75 m groß, schlank und trug leicht verschmutzte Arbeitsklamotten. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 gegeben werden.

2. Einbruch in Zahnarztpraxis,

Wiesbaden, Adelheidstraße, Dienstag, 12.03.2024, 18.30 Uhr bis Mittwoch, 13.03.2024, 07.20 Uhr

(mb)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in Wiesbaden eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Treppenhaus des Altbaus in der Adelheidstraße. Daraufhin hebelten sie die Eingangstür einer darin befindlichen Zahnarztpraxis auf und gelangten so in die Arztpraxis. Die Täter durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und entkamen unerkannt mit einer aufgefundenen Geldkassette, einem blauen Sparschwein und medizinischen Geräten. Die Höhe des Diebesgutes konnte noch nicht konkret benannt werden. Der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet nun um Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 0.

3. Fahrraddiebe unterwegs,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Montag, 11.03.2024, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 14.03.2024, 04.45 Uhr

(mb)In Wiesbaden wurden seit Montag drei Fahrraddiebstähle angezeigt. Im ersten Fall hatten es die Diebe auf ein hochwertiges Fahrrad in der Greifstraße abgesehen. In der Nacht zum Donnerstag entwendeten sie das mit zwei Schlössern gesicherte Rad aus einer Tiefgarage. Wie die Täter in die Tiefgarage gelangt sind, ist unbekannt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein grau-olivfarbenes Pedelec der Marke Cube im Wert von rund 6.300 Euro. Am Dienstag schlugen Diebe zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr am Sedanplatz zu. Ein an einer Metalltür eines Restaurants gesichertes Fahrrad wurde durch Unbekannte entwendet. Diebesgut war ein graues Rennrad der Marke Carver im Wert von ca. 1.400 Euro. Zwischen Montagabend und Mittwochmorgen traf es auch eine Fahrradbesitzerin in der Salzburger Straße. Dort war das mit einem Schloss gesicherte graue Fahrrad der Marke Cube im Wert von rund 360 Euro vor dem Hauseingang abgestellt, als die Fahrraddiebe es entwendeten. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Telefonnummer 0611 / 2440 vom 4. Polizeirevier entgegengenommen.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden:

1.Vormittags betrunken auf der Autobahn erwischt, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 13.03.2024, 10:55 Uhr

(wie) Am Mittwochvormittag hat die Autobahnpolizei einen betrunkenen Autofahrer auf der A 3 bei Wiesbaden erwischt. Die Streife wurde bei der Fahrt auf einen Mercedes Vito aufmerksam und stoppte diesen für eine Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Medenbach. Hierbei fiel den Beamten sofort der Alkoholgeruch im Atem des 47-jährigen Fahrers auf. Ein Atemalkoholtest brachte dann schnell Klarheit, der Mann pustete über 1,5 Promille. Nach eigenen Angaben hatte er am Vorabend getrunken und lediglich Restalkohol im Blut. Daher wurde der Fahrer fest- und mit zur Dienststelle genommen. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe, den Führerschein des 47-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen, das weitere Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm untersagt.

