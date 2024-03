Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Versuchter Einbruch in Kühllager +++ Einbruch in KFZ mit anschließenden Diebstahl von Werkzeug +++ Schlägerei und Widerstand bei der Festnahme +++ Geschwindigkeitsmessungen auf der BAB 643

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Einbruch in Kühllager,

Wiesbaden, Hagenauer Straße, Samstag, 09.03.2024, 19:45 Uhr bis Montag, 11.03.2024, 09:20 Uhr

(mt)Am vergangenen Wochenende versuchten Einbrecher in der Hagenauer Straße in Wiesbaden ein Kühllager aufzubrechen.

Unbekannte Täter hatten am Wochenende versucht, ein Kühllager in der Hagenauer Straße aufzubrechen. Ihr Einbruch scheiterte allerdings an der abgeschlossenen Tür. Nichtsdestotrotz verursachten die erfolglosen Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Einbruch in KFZ mit anschließenden Diebstahl von Werkzeug, Wiesbaden-Kostheim, Nikolausstraße, Sonntag, 10.02.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 11.03.2024 10:30 Uhr

(mt)Einbrecher brachen zwischen Sonntag und Montag ein KFZ in der Nikolausstraße in Mz-Kostheim auf, um an hochwertiges Werkzeug zu gelangen.

Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe auf Werkzeug im Wert von 5.600 Euro abgesehen. Dazu schlugen diese die Beifahrerscheibe eines Mercedes Transporters auf, welcher in der Nikolausstraße abgestellt war. Hierdurch wurde ein Schaden am Fahrzeug von 200 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Schlägerei und Widerstand bei der Festnahme, Wiesbaden-Südost, Schwarzenbergstaße, Mittwoch 06.03.2024, 01:20 Uhr

(mt)Am Mittwoch in der Nacht kam es in Wiesbaden-Südost nach einer Schlägerei zu zwei Festnahmen. Dabei wurden zwei Beamte verletzt.

Streifen des 1. Polizeirevier wurde zu einer Schlägerei mit mehreren Personen in eine Unterkunft in der Schwarzenbergstraße gerufen. Vornehmlich handelte es sich um einen Konflikt zwischen einem 30-Jährigen und einem 44-Jährigen. Beide wurden festgenommen. Dabei leistete der 30-Jährige erheblichen Widerstand und verletzte zwei Beamte leicht. Die Beamten konnten im Anschluss ihren Dienst weiter fortsetzten. Gegen alle Beteiligte wurde entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4. Geschwindigkeitsmessungen auf der BAB 643 führt zu zahlreichen Verstößen, Bundesautobahn 643, Montag, 11.03.204, 21:00 Uhr bis Dienstag, 12.03.2024, 04:00 Uhr

(mt)Geschwindigkeitsmessungen von Montagabend auf Dienstagmorgen auf der Bundesautobahn Höhe Wörther-See-Straße ergaben 206 Verstöße.

Durch den Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden wurde auf der BAB 643 eine Geschwindigkeitsmessung vorgenommen. Es wurden 206 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. 51 Verstöße waren dabei in einem bußgeldbewährten Bereich. Fünf Fahrer oder Fahrerinnen waren so schnell unterwegs, dass diese mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Trauriger Spitzenreiter war ein BMW welcher bei erlaubten 80 km/h mit einer Geschwindigkeit von 182 km/h gemessen wurde. Die Fahrzeugführerin oder Fahrzeugführer wird sich auf einen Bußgeldbescheid in Höhe von 700 Euro, 2 Punkten sowie einem Fahrverbot von 3 Monaten einstellen müssen.

