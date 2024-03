Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pkw-Aufbrecher unterwegs +++ Tätersuche nach Raub +++ Einbruch in Imbissbude +++ Fahrraddiebe zugange

Wiesbaden (ots)

1. Pkw-Aufbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Stadtbereich, Montag, 04.03.2024 bis Sonntag 10.03.2024

(mb)Zwischen Montag und Sonntag waren im Wiesbadener Stadtgebiet Pkw-Aufbrecher unterwegs und haben bei insgesamt vier registrierten Fahrzeugaufbrüchen Schaden verursacht. In allen Fällen hatten es die Täter auf Arbeitsmaschinen und Werkzeuge abgesehen. Um an das Diebesgut zu gelangen, gingen die Täter zumeist die Scheiben der Firmenfahrzeuge an und beschädigten diese. Die Fahrzeuge waren zum jeweiligen Tatzeitraum am Elsässer Platz, in der Karl-Marx-Straße, in der Nixenstraße und in der Freudenbergstraße abgestellt. In der Gesamtzahl beläuft sich das Diebesgut auf einen Wert von circa 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 gegeben werden.

2. Tätersuche nach Raub,

Wiesbaden, Dotzheim, Dörrgasse, Freitag, 08.03.2024, 20.00 Uhr bis 20.30 Uhr

(mb)Am Freitagabend wurde ein Wiesbadener von drei Unbekannten in Wiesbaden-Dotzheim körperlich angegangen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die drei Täter näherten sich dem Geschädigten zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr aus unterschiedlichen Richtungen und griffen diesen sofort an. Als der 33-jährige Geschädigte durch den Angriff zu Boden fiel, nahmen die Täter dessen Portemonnaie an sich. Mit dem Diebesgut in den Händen entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Alle Täter waren nach Angaben des Geschädigten 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 m groß und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Ebenfalls trugen die Täter wohl weiße Oberbekleidungen und schwarze Hosen, wovon eine eine Jogginghose war. Einer der Täter hatte markant rot gelockte Haare. Die beiden andern hatten kurze Haare. Der Geschädigten wurde glücklicherweise durch den Angriff nur leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

3. Einbruch in Imbissbude,

Wiesbaden, Biebrich, Äppelallee, Sonntag, 10.03.2024, 20.30 Uhr

(mb)Ein Unbekannter ist am Sonntagabend in eine Imbissbude in der Äppelallee eingebrochen. Gegen 20.30 Uhr hebelte der Täter die Tür des Verkaufsstandes auf und verschaffte sich somit Zutritt in das Innere, wo er weiterhin die Kasse gewaltsam öffnete und Bargeld entwendete. Anschließend floh er unerkannt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Täter war zwischen 25 bis 35 Jahren und etwa 1,80 m groß. Er trug ein kariertes Sweatshirt, schwarze Handschuhe, eine helle Jogginghose und weiße Sneaker. Sachdienliche Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

4. Fahrraddiebe zugange,

Wiesbaden, Marcobrunnerstraße und Philippsbergstraße, Freitag, 08.03.2024, bis Sonntag, 09.03.2024

(mb)Zwischen Freitag und Sonntag waren im Wiesbadener Stadtgebiet Fahrraddiebe zugange. Hierbei wurden zwei Tatorte in der Marcobrunnerstraße und der Philippsbergstraße bekannt. Aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Philippsbergstraße wurden in der Freitagnacht gleich zwei mittels Schloss gesicherte Fahrräder entwendet. Bei den beiden Fahrrädern handelt es sich um hochwertiges Diebesgut, ein Rennrad und ein graues Pedelec der Marke Cube. Die Räder werden in einem Gesamtwert von 6.000 Euro geschätzt. Aus einer Hofeinfahrt in der Marcobrunnerstraße wurden in der Nacht zum Sonntag vier Fahrräder durch unbekannte Täter entwendet. Neben zwei älteren Fahrrädern (ein blaues Damen-Mountainbike und ein Hollandrad) wurden ein weißes Damen-Mountainbike der Marke Cube und ein graues Herren-Mountainbike der Marke Bergamont entwendet. Die vier Räder sollen einen Wert von insgesamt 1.750 Euro haben. Täterhinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 2440 entgegen.

5. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 08.03.2024, 19:00 Uhr bis Samstag, 09.03.2024, 02:45 Uhr

(mb)Am Freitagabend hat die Polizei im Rahmen des Programms "Sicheres Wiesbaden" wieder verstärkt im Stadtgebiet kontrolliert. Im Laufe des Abends zwischen 19.00 Uhr und 02.45 Uhr haben die Beamten der Polizeidirektion Wiesbaden mehrere Kontrollen im Wiesbadener Stadtgebiet durchgeführt. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 76 Personen, wonach eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs eröffnet wurde und zwei Drogenfunde zu verzeichnen waren. Die bisher nicht zuzuordnenden Drogen konnten im ehemaligen Einkaufszentrum im Schelmengraben sowie innerhalb der Waffenverbotszone in der Wiesbadner Innenstadt aufgefunden und sichergestellt werden. Das Verfahren wegen Hausfriedensbruchs richtet sich gegen eine polizeibekannte Person, die sich wiederholt widerrechtlich auf dem Dach eines Einkaufszentrums am Wiesbadner Hauptbahnhof aufhielt. Die Polizei wird durch derartige Kontrollen weiter regelmäßig und intensiv die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger in Wiesbaden sicherstellen.

6. Ergänzung zur Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 10.03.2024 Verkehrsunfall mit 62-jährigem Motorradfahrer, Mz-Kastel, Petersweg, Samstag, 09.03.2024, 14.04 Uhr

(mb)Der bei dem Unfall am Samstag im Petersweg in Mz-Kastel schwerstverletzte 62-Jährige ist mittlerweile im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen des regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Wiesbaden zu dem tödlichen Verkehrsunfall dauern an.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Zwei Verletzte bei Unfall auf A 66,

Flörsheim, Bundeautobahn 66, Sonntag, 10.03.2024, 13:10 Uhr

(wie) Am Sonntag sind bei einem Verkehrsunfall auf der A 66 bei Flörsheim zwei Personen verletzt worden. Ein 35-Jähriger befuhr mit einem Audi den linken von drei Fahrstreifen der A 66 in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Hofheim-Marxheim kam es zu einer Kollision mit dem vorausfahrenden VW einer 62-Jährigen. Der VW wurde dadurch nach rechts geschleudert und kollidierte noch mit einem Erdwall. Der Audi prallte zunächst gegen die Mittelbetonschutzmauer und schleuderte dann auch nach rechts. Bei der Kollision wurden beide Beteiligten verletzt, weshalb der Rettungsdienst sie in Krankenhäuser brachte. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 70.000 EUR, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, ob der VW vor dem Unfall die Spur gewechselt hat und weshalb es zu der Kollision kam. Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 entgegengenommen.

2. Von Fahrbahn abgekommen und verletzt, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Sonntag, 10.03.2024, 08:55 Uhr

(wie) Ein Mann ist am Sonntagmorgen bei Wiesbaden von der Autobahn abgekommen und verletzt worden. Der 34-Jährige befuhr mit einem Ford die A 66 auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Rüdesheim. Hierbei kam er aus bisher ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzplanke, schleuderte dann nach rechts und prallte schließlich gegen die Außenschutzplanke. Von dort wieder abgewiesen kam der stark beschädigte Ford dann wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahnpolizei ließ den Pkw abschleppen und schätzt den Sachschaden auf über 23.000 EUR.

3. Betrunken in Baustelle verunfallt,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Sonntag, 10.03.2024, 04:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein betrunkener Autofahrer auf der A 66 bei Wiesbaden einen Unfall in einer Baustelle verursacht. Der 29-Jähgrige befuhr mit einem Audi die A 66 in Richtung Rüdesheim, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. In der Baustelle der Salzbachtalbrücke kollidierte er deshalb mit mehreren Warnbaken und beschädigte die Baustelleneinrichtung wie auch seinen Pkw erheblich. Am Ende der Baustelle stellte er den nicht mehr fahrtauglichen Audi ab und entfernte sich zu Fuß. Beim Erblicken des schnell eintreffenden Streifenwagens der Autobahnpolizei kehrte er jedoch zum Fahrzeug zurück. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille angezeigt hatte, nahmen die Beamten den Fahrer fest. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Audi musste abgeschleppt werden. Zwei nachfolgende Pkw wurden beim Überfahren der Trümmerteile auf der Fahrbahn beschädigt. Die Autobahnpolizei schätzt den Schaden auf 17.000 EUR.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell