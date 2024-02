Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wiederholter Einbruch im "Landfuchs" Zeulenroda

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom Freitag auf Samstag den 17.02.2024 kam es zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr erneut zu einem Einbruch in den Verkaufsräumlichkeiten des 24h Automaten "Landfuchs" auf der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes. Hierbei schalteten die bislang unbekannten Täter zunächst den Strom in den Verkaufsräumlichkeiten ab, drehten die Überwachungskameras zur Seite und brachen dann die Münzfächer der beiden Lebensmittelautomaten auf. Durch die Tathandlung entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 7.500,- Euro. Das erlangte Beutegut ist derzeit noch nicht bezifferbar, jedoch entwendeten die Täter lediglich die Münzfächer, zusammen mit dem Bargeld und ließen die Waren zurück. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Tel.: 03661/6210 Bezugsnummer: 0043476/2024. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell