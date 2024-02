Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisste Jugendliche Ranim Alsayah aufgefunden

Gera (ots)

Die abgängige 13-jährige Ranim Alsayah konnte am 17.02.2024 um 16:25 Uhr am Hauptbahnhof in Gera durch die Bundespolizei wohlbehalten und unverletzt aufgegriffen werden. Diese war in Begleitung eines weiteren Jugendlichen und stellte sich den dortigen Beamten. Über den Aufenthalt der letzten Stunden wollte die 13-jährige keine Angaben machen. Die besorgte Familie wurde durch die Polizei über das Auffinden informiert.

