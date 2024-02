Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Pappelstraße

Altenburg (ots)

Altenburg. Drei Täter griffen in der gestrigen Nacht (15.02.2024) um 00:35 Uhr einen 26-jährigen Mann in der Pappelstraße, Ecke Ahornstraße, an. Hierbei wurde der 26-Jährige mit einer Bierflasche geschlagen und verletzt. Aufgrund umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Altenburger Polizei wurden zwei Täter (m, 20 und 54) in Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen. Nach dem dritten bislang unbekannten Täter richten sich nun die weiteren Ermittlungen. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die KPI Gera (0365 8234 1465) unter Angabe der Bezugsnummer 0042431/2024 entgegen. (PZ)

