Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Freitag, dem 09.02.2024, kam es gegen 22:40 Uhr in der Straßenbahn der Linie 1, aus Richtung Zwötzen, zu einer Körperverletzung. Der Geschädigte saß mit einem Begleiter in der Bahn Richtung Heinrichsplatz, als an der Haltestelle Wintergarten oder Erfurtstraße eine alkoholisierte männliche Person einstieg, welche die Beiden belästigte. Kurz vor der Haltestelle Heinrichsplatz stand der Geschädigte auf, da er aussteigen wollte. Plötzlich schlug der Täter dem Geschädigten den Flaschenboden einer leeren Schnapsflasche ins Gesicht, so dass dieser verletzt wurde und in der Folge ärztlich behandelt werden musste.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 18 -20 Jahre alt; kurze blonde, nach oben stehende, gegelte Haare. Er trug eine schwarze Trainingsjacke der Marke "Lacoste". Des Weiteren trug der Tatverdächtige ein rotes T-Shirt sowie eine hellblaue Jeans.

Der Täter wurde von einer weiblichen und männlichen Person von weiteren Tathandlungen abgehalten. Die beteiligten Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen tätigen könnnen, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera unter der Tel.: (0365) 8234 1465 zu melden. Bezugsnummer: OO37299/2024 (PZ)

