Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lieferdienst angegriffen

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am gestrigen Abend (14.02.2024) gegen 18:45 Uhr hielt ein Lieferdienstfahrer (deutsch, 57) in der in der Querstraße in Waltersdorf, um Essen auszuliefern. Ein vorbeifahrender PKW hielt an und der Fahrer des PKW beleidigte den 57-jährigen Mitarbeiter unvermittelt. Die Situation eskalierte derart, dass der bislang unbekannte Täter den 57-jährigen Mann schlug. Der Täter setzte seine Fahrt daraufhin fort. Der Mitarbeiter des Lieferdienstes wurde zum Glück nur leicht verletzt. Zeugenhinweise zum Tatgeschehen nimmt die Altenburger Polizei (03447 4710) unter Angabe der Bezugsnummer 0041295/2024 entgegen. (PZ)

