LPI-G: In Lagerhalle eingebrochen

Gera (ots) - Am Freitag, dem 09.02.2024, kam es gegen 22:40 Uhr in der Straßenbahn der Linie 1, aus Richtung Zwötzen, zu einer Körperverletzung. Der Geschädigte saß mit einem Begleiter in der Bahn Richtung Heinrichsplatz, als an der Haltestelle Wintergarten oder Erfurtstraße eine alkoholisierte männliche Person einstieg, welche die Beiden belästigte. Kurz vor der Haltestelle Heinrichsplatz stand der Geschädigte ...

mehr