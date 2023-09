Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hundewelpen aus Tierheim gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Derzeit unbekannte Täter verschafften sich in der zurückliegenden Nacht widerrechtlich Zutritt zum Tierheim An der Rinne. Drei vor wenigen Tagen in dem Tierheim aufgenommene Magyar-Viszla-Welpen entwendeten die Täter auf derzeit noch unbekannte Art und Weise. Die Polizeibeamten sicherten vor Ort Spuren, die Aufschlüsse zu den Tätern geben sollen. Das Tatmotiv zum Diebstahl der ungarischen Jagdhunde ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

