POL-PDLU: Roller nach Diebstahl wieder aufgefunden

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Freitag (14.04.2023) auf Samstag (15.04.2023) wurde ein in der Klappengasse abgestelltes Kleinkraftrad durch unbekannte Täter entwendet. Das Kleinkraftrad konnte schließlich am Folgetag in der Gartenstraße aufgefunden werden, wies jedoch Beschädigungen auf und war mit Öl übergossen worden, welches sich zuvor im Helmfach befand. Glücklicherweise floss dieses nicht in das Erdreich. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

