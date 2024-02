Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kindertraum in Flammen

Gera (ots)

Am Samstag, den 17.02.2024 kam es um 16:40 Uhr in der Gartenanlage Fasaneninsel in Gera zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündeten zwei unbekannte jugendliche Täter ein Baumhaus mittels unbekannten Brandmittel. Die zuerst eingetroffenen Beamten der Geraer Polizei versuchten das Feuer mittels Feuerlöscher zu löschen, was jedoch nicht gelang. Erst durch die hinzugerufene Feuerwehr Gera konnte der Brand gelöscht werden. Das Baumhaus wurde dabei fast vollständig zerstört. Durch die Polizei wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen.

