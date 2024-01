Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240104 - 0018 Frankfurt - Flughafen: Drohnendiebstahl fliegt auf

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 38-jähriger Mann entwendete am gestrigen Mittwoch (03.01.2024) am Frankfurter Flughafen die Drohne eines Fluggastes. Doch der Diebstahl flog auf und Polizeibeamte ließen kurz darauf die Handschellen klicken.

Ein 54 Jahre alter Mann befand sich gegen 08:00 Uhr in der Abflughalle A des Frankfurter Flughafens und legte seine schwarze Tasche auf einem Mülleimer ab, um sich die Schuhe zu binden. Anschließend begab er sich für seinen Flug zur Kontrollstelle, vergaß jedoch die Tasche, in der sich eine Drohe im Wert von rund 1.500 Euro befand. Ein 38-jähriger Mann beobachtete dies, nahm das Fluggerät an sich und entfernte sich.

Im Rahmen einer Videoauswertung entdeckte später ein Polizeibeamter den Tatverdächtigen live auf einer Kamera, wie dieser die Abflughalle in Richtung des Regionalbahnhofs verließ. Zivilfahnder nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten den Mann am Gleis 1 festnehmen. Sie stellten bei ihm das Diebesgut sicher. Für den 38-Jährigen ging es nach der Festnahme für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Wache.

Da sich der Flug des Geschädigten verschoben hatte, konnte dieser noch rechtzeitig informiert und ihm kurz vor dem Abflug die Drohne wieder ausgehändigt werden.

