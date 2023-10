Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Sterkrader Straße sind unbekannte Täter am Samstag in eine Wohnung eingebrochen. Sie durchsuchten mehrere Schränke und erbeuteten Schmuck, Bargeld und eine Kamera. Am Vortag war eine verdächtige Person im Haus, die sich als "Telekom-Mitarbeiter" ausgab. Es könnte Zusammenhänge geben. Diese Person wurde wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schwarze Haare, an den Seiten und im Nacken rasiert, oben Dutt, sportliche gekleidet.

Castrop-Rauxel:

Auf der Straße Sonnenschein haben unbekannte Täter in der Nacht auf Montag einen weißen 2er BMW gestohlen. Der Wagen stand in einer Haus-Einfahrt vor der Garage und wurde gegen 4.50 Uhr mitgenommen. Der BMW hat ein RE-Kennzeichen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Dorsten:

Auf der Straße Gräwingheide wurde zwischen Dienstagmittag und Samstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten dann das Haus. Außerdem verschütteten die Täter Flüssigkeiten - mutmaßlich Reinigungsmittel. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Gladbeck:

Auf der Herbertstraße hat es einen versuchten Einbruch in ein Wohnhaus gegeben. Gestohlen wurde nichts, die Täter kamen nicht herein. Auf einer Überwachungskamera sind drei Personen zu sehen. Beschreibung: 1) männlich, schwarzer Vollbart, bekleidet mit schwarzem Pullover und schwarze Basecap 2) männlich, Glatze, Bart, bekleidet mit karierter Jacke 3) männlich, schwarzer Vollbart, bekleidet mit Basecap und schwarzer Oberbekleidung

Haltern am See:

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag kletterten Einbrecher über einen Wintergarten und eine Garage, um dann ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Hauses auf der Holtwicker Straße aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter auf diesem Weg auch geflüchtet. Im Haus wurden diverse Räume und Schränke nach Diebesgut durchsucht. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Oer-Erkenschwick:

Aus einem Verkaufshäuschen eines Sportvereins an der Stimbergstraße wurden fast 150 Flaschen "Powerrade" gestohlen. Die unbekannten Täter müssen die Bude zwischen vergangenem Dienstag und Samstagmorgen aufgebrochen haben.

Recklinghausen:

Auf der Straße Cäcilienhöhe sind unbekannte Täter am Samstagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten an einer Terrassentür und einem Fenster - und gelangen so ins Haus. Anschließend wurden alle Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

In der Nacht auf Montag wurde in eine Bäckereifiliale auf der Karlstraße eingebrochen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Auf einer Video-Aufzeichnung sind zwei dunkel gekleidete Personen zu sehen, die sich gegen 3.20 Uhr gewaltsam Zutritt verschaffen und es offenbar auf einen Tresor abgesehen hatten. Dank des Alarms flüchteten die Täter.

Die Polizei bittet zu allen Fällen unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

