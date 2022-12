LPI-SHL: Spiegel an Spiegel

Bad Liebenstein/Leimbach (ots) - Bislang unbekannte Täter fuhren in der Nacht zu Mittwoch auf ein Tankstellengelände in der Johann-Christian-von-Weiß-Straße in Bad Liebenstein und versuchten sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Gebäude zu verschaffen. Jedoch schlug der Versuch fehlt und die Täter flüchteten mit einem Auto in Richtung Stadtmitte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Eine ...

