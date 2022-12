Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit gestohlenen Kennzeichen Tankstelle angegriffen

Bad Liebenstein/Leimbach (ots)

Bislang unbekannte Täter fuhren in der Nacht zu Mittwoch auf ein Tankstellengelände in der Johann-Christian-von-Weiß-Straße in Bad Liebenstein und versuchten sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Gebäude zu verschaffen. Jedoch schlug der Versuch fehlt und die Täter flüchteten mit einem Auto in Richtung Stadtmitte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Nachdem das Videomaterial gesichtet und das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs bekannt war, statteten die Beamten der Halterin in Leimbach einen Besuch ab. Hierbei stellten sie fest, dass die Täter das Kennzeichen vorab vom Wagen der Halterin montierten und für ihre Tat nutzten. Zudem fehlte an einem weiteren in unmittelbarer Nähe abgestellten Auto das vordere Kennzeichen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im unmittelbaren Umfeld zur betroffenen Tankstelle oder im Finkenweg in Leimbach beobachten können. Bitte melden Sie sich bei der Salzunger Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell