LPI-SHL: Auto im Graben

Roth (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Mittwoch gegen 02:00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Gleichamberger Straße in Roth. Ihnen gelang es jedoch nicht an die Zigaretten bzw. an das darin befindliche Geld zu kommen. Ohne Beute verließen sie den Tatort und hinterließen einen Sachschaden von ca. 500 Euro am Automaten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr