Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Schaufensterscheibe zerstört - Mann festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat in der Nacht auf Montag einen 30-jährigen Mann aus Datteln festgenommen. Er soll gegen 2.30 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Kiosk an der Stimbergstraße eingeschlagen haben - möglicherweise, um dort einzubrechen. Ein Zeuge hatte "lautes Klirren" gehört und dann den Tatverdächtigen - vor dem Kiosk - stellen können. Gegenüber den Polizeibeamten reagierte der 30-Jährige aggressiv, er wurde mit zur Wache genommen. Es besteht der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

