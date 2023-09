POL Schwaben Nord: Trunkenheitsfahrt verhindert

Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Zeit von Freitag (01.09.2023), 18.30 Uhr bis Samstag (02.09.2023), 05.00 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Dr.-Otto-Meyer-Straße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. Rückfragen bitte an: ...

