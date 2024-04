Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: REms-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, Brand

Aalen (ots)

Backnang: Fußgänger von Pkw erfasst

Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, ereignete sich in der Murrhardter Straße ein Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Fahrer eines Mazda fuhr rückwärts entgegen der Fahrtrichtung einer Einbahnstraße, um zu einer verpassten Parklücke zu gelangen. Hierbei übersah er einen 53 Jahre alten Fußgänger und erfasste diesen. Der Passant stürzte in Folge und verletzte sich dabei leicht.

Fellbach: 20.000 Euro Schaden und Verletzte nach Unfall

In der Kreuzung Rommelshauser Straße und B14 kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Toyota-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 86 Jahre alten Mazda Fahrers. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Mazda und seine 86-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Rommelshauser Straße musste kurzzeitig wegen eines Folgeunfalls teilweise gesperrt werden.

Waiblingen: Totalschaden nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen ereignete sich gegen 04:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Fuggerstraße. Ein 53-jähriger VW-Lenker fuhr frontal gegen eine Mauer und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Da Zeugen den Unfall beobachtet hatten, konnte der Fahrer ausfindig gemacht und befragt werden. Da der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, wurde er einer Blutentnahme unterzogen.

Endersbach: Zeugen gesucht

Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Liedhornstraße. Die bislang unbekannten Täter entwendeten diverse Wertgegenstände im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950-0 zu melden.

Urbach: Wohnhaus abgebrannt - niemand verletzt

Am Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, geriet ein Wohnhaus in der Haubersbronner Straße aus unbekannter Ursache in Brand. Ein Bewohner des Hauses bemerkte den Brand, alarmierte die Einsatzkräfte und brachte sich in Sicherheit. Das Gebäude stand nach kurzer Zeit in Vollbrand und ist derzeit nicht bewohnbar. Kurzzeitig war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr, die mit 14 Fahrzeugen und 91 Einsatzräften vor Ort war, verhinderte ein Ausbreiten des Feuers auf umliegende Häuser. Der Gesamtschaden beträgt etwa 170.000 - 200.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell