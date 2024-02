Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Nach tödlichem Unfall Unfallzeugen gesucht + Einbruch scheitert + Jeep als Ersatzteillager benutzt + Unfallfluchten im Wiesecker Weg und in der Wilhelm-Liebknecht-Straße +

Laubach: Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall -

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst vom 13.02.2024, 02.37 Uhr

Am Montagabend (12.02.2024) erlag eine 58-jährige Frau nach einem Verkehrsunfall ihren schweren Verletzungen. Die Verstorbene fuhr gegen 19.25 Uhr mit ihrem roten Fiesta auf der Landstraße 3481 vom sogenannten "Münsterer Kreuz" in Richtung Wetterfeld. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Volvo zusammen. Die Insassen im braunen Volvo V40 Kombi trugen zum Teil schwerste Verletzungen davon. Ein Unfallsachverständiger ist beauftragt, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder sonst Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06401) 91430 mit der Polizei in Grünberg in Verbindung zu setzen. (G.R.)

Gießen: Einbruch in Pfarrhaus scheitert -

Auf Beute aus dem Pfarrhaus der St. Albertus Gemeinde hatten es Diebe in der Nordanlage abgesehen. Die Täter versuchten vergeblich die Tür zum Pfarrhaus aufzuhebeln. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Montagabend, gegen 20.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 10.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden. (G.R.)

Gießen: Autoteile geklaut -

In der Straße Rodthol parkte eine Frau ihren Jeep am 9.2.2024 gegen 18 Uhr. Als sie am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr zu ihrem schwarzen Auto zurückkam, musste sie feststellen, dass sich Diebe an ihrem Auto zu schaffen gemacht hatten. So fehlten nicht nur die Reifen des Fahrzeugs, auch das Reserverad sowie das Navigationsgerät nahmen die Unbekannten mit. Die Diebe müssen sich einige Zeit an dem Fahrzeug aufgehalten haben. Die Polizei fragt: Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht -

Die Fahrerin eines Tiguan hat einen Schaden von mehreren Tausend Euro zu beklagen. Sie parkte den VW zwischen Samstag (10.2.2024) Mitternacht und Sonntagabend, 19 Uhr im Wiesecker Weg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte die rechte Fahrzeugseite und fuhr im Anschluss einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord suchen Zeugen: Wer hat den Unfall auf Höhe der Hausnummer 67 beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verursacher geben? Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Opel beschädigt -

Einen geparkten Opel beschädigte ein Unbekannter in der Wilhelm-Liebknecht-Straße. Vermutlich beim Ausparken verursachte er an dem grauen Astra einen Schaden von etwa 1.500 Euro und flüchtete danach vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich am Freitag, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr. Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

