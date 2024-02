Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: BMW-Fahrer fährt rücksichtslos und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen und Betroffene

Gießen (ots)

Lollar:

Nach einer Verfolgungsfahrt nahmen Polizisten einen 35-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen fest. Bei seiner Flucht in einem grauen BMW mit Gießener Zulassung gefährdete er Fußgänger, überholte einen weißen Transporter und beschleunigte innerorts zum Teil auf bis zu 150 km/H. Die Polizei sucht nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet oder behindert wurden.

Donnerstagfrüh (08.02.24), gegen 04.00 Uhr fiel einer Streife in der Lumdastraße ein BMW auf, der entgegengesetzt der Fahrtrichtung fuhr. Nachdem der zunächst Unbekannte sein Fahrzeug wendete, wollten ihn die Beamten kontrollieren. Der Fahrer ignorierte in der Friedrich-Ebert-Straße die Anhaltesignale der Polizei. Er gab Gas und flüchtete in Richtung Ostendstraße weiter. Von dort bog er in de Daubringerstraße und raste anschließend wieder auf die Lumdastraße. Hier missachtete er das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Er ignorierte weiterhin das Blaulicht und Martinshorn des Funkwagens. In einem Kurvenbereich der Marburger Straße überquerten Fußgänger die Fahrbahn, die aufgrund der rücksichtlosen Fahrweise auf den Gehweg sprangen. Die Flucht ging weiter über die Gießener Straße. Dort überholte er einen weißen Transporter. Im Sandweg stoppten ihn die Ordnungshüter letztendlich. Der Fahrer räumte ein, keinen Führerschein zu besitzen. Hinweise auf den Konsum von Drogen und Alkohol ergaben sich nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher Die Gießener Polizei ermittelt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Insbesondere in Bezug auf Verfolgungsfahrt in der Marburger Straße und Gießener Straße suchen die Ermittler die Fußgänger oder den Transporterfahrer, die von dem grauen BMW behindert oder gefährdet wurden? Die Betroffenen werden gebeten, sich unter 0641/7006-3755 bei der Polizeistation Gießen-Nord in Verbindung zu setzen.

