POL-GI: Wohnhausbrand + Einbrüche + Messer gezeigt - Zeugen gesucht + Beleidigung gesprüht

Langgöns: Wohnhausbrand

Eine leicht verletzte Person sowie etwa 200.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Wohnhausbrandes in Espa. Der Brand des Hauses im Kleeweg wurde der Polizei am Samstag (10.2.2024) gegen 11.45 Uhr gemeldet. Eine Anwohnerin befand sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge im Haus, als dieses bereits brannte. Zeugen halfen ihr dabei, aus dem Haus zu gelangen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die eingetroffene Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam.

Gießen: In Kindergarten eingebrochen

Ein Kindergarten in der Schützenstraße war am Wochenende das Ziel eines Einbrechers. Irgendwann zwischen Freitag (9.2.2024), 18 Uhr und Samstagmorgen, 9.30 Uhr begab sich der Unbekannte auf die zum Uferweg gelegene Rückseite und zerstörte dort das Glas eines Fensters. Zudem hebelte er an dem Fenster. Schließlich gab dieses nach und der Einbrecher gelangte in die Innenräume. Dort brach er mehrere Schränke auf. Ob er bei seiner Tat etwas mitnahm, ist noch unklar. Anschließend entkam er unerkannt aus dem Gebäude.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Discounter

Auf Zigaretten hatten es Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (11.2.2024) abgesehen. Dazu warfen sie eine rückwärtig gelegene Fensterscheibe ein und gelangten so in Büroräume eines Discounters. Sie erbeuteten Zigaretten und flüchteten unerkannt. Der Einbruch in den Markt in der Rodheimer Straße ereignete sich vermutlich gegen 5.40 Uhr.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Ruderclub eingestiegen

Im Zeitraum zwischen 4.2.2024 und 11.2.2024 brach ein Unbekannter in einen Ruderclub im Uferweg ein. Dazu schlug er ein Seitenfenster des Gebäudes ein. Im Inneren brach er mehrere Spinde auf. Ob er daraus etwas mitnahm, ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Geschäftseinbruch

Ein Comichändler am Marktplatz war das Ziel eines Kriminellen. Der Einbrecher brach ein Fenster des Ladens auf und erbeutete etwas Bargeld aus dem Laden. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag (10.2.2024), 21 Uhr und Montag, 10.50 Uhr.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Messer gezeigt - Zeugen gesucht

Am Samstag (10.2.2024) meldeten Zeugen einen auffälligen Mann in der Bahnhofstraße. Gegen 17.20 Uhr zeigte der Mann ein Messer am Bahnhofsvorplatz vor. Der Mann machte dabei einen verwirrten Eindruck. Zu Bedrohungen kam es derzeitigen Erkenntnissen zufolge nicht. Ebenfalls alarmierte Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Gewahrsam und übergaben ihn ihren Kollegen der Polizeistation Gießen Süd. Diese brachten den Mann schließlich zu einem Arzt einer psychiatrischen Klinik.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Rufnummer 0641/7006-3555.

Lollar: Beleidigung gesprüht

Auf eine Hauswand in Odenhausen sprühte ein Unbekannter eine verhetzende Beleidigung. Die Schmiererei ereignete sich irgendwann zwischen Samstag (10.2.2024) und Sonntagmorgen, 10 Uhr.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat in der Straße Im Keul etwas Verdächtiges beobachtet?

Zeugen melden ihre Beobachtungen bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

