Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Im Streit in die Schulter gestochen

Garstedt (ots)

Ein 50-jähriger Mann ist gestern Abend (07.12.2023) vorläufig festgenommen worden. Der Mann steht im Verdacht, einem 30-Jährigen in einem Streit mit einem Messer in die Schulter gestochen zu haben.

Gegen 21.25 Uhr wurde die Polizei in die Hauptstraße gerufen. Dort trafen sie auf den 30-Jährigen, der eine blutende Stichwunde an der Schulter hatte. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der 50-Jährige wurde noch in der Nähe des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde im Rahmen der Spurensuche auf einem Nachbargrundstück aufgefunden und sichergestellt.

Nach ersten Erkenntnissen gibt es bereits seit Längerem Streit zwischen den beiden Männern. Dem Angriff gestern war ebenfalls ein kurzes Wortgefecht vorausgegangen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags gegen den 50-Jährigen eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am heutigen Tage wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell