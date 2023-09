POL-FR: Freiburg im Breisgau: Mann stürzt vom Münster und verletzt sich schwer

Freiburg (ots) - Nicht nur in Zell im Wiesental (wir berichteten), sondern auch in Schönau wurde in dem Zeitraum von Sonntag, 03.09.2023, 21.00 Uhr bis Montag, 04.09.2023, 06.00 Uhr, an einem Smart forfour ein Katalysator abgetrennt. Der Smart stand in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes. Auch hier hofft der Polizeiposten Oberes Wiesental auf ...

