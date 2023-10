Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - LZ1 - LG4 - ausgelöste BMA > bestätigte Rauchentwicklung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Der Löschzug 1 Stadtmitte sowie die Löschgruppe 4 aus Holthausen der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurden am Mittwochnachmittag um 17:13 Uhr per digitalem Meldeempfänger mit dem Stichwort "F_BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage" zu einem holzverarbeitenden Betrieb in der Strasse Butenlandwehr in Werne alarmiert. Auf der Anfahrt hatten Angestellte der Leitstelle eine Rauchentwicklung aus dem Heizungskeller gemeldet. Aufgrund der Urlaubszeit und der noch ungenauen Lage wurde das Alarmstichwort von "F_BMA" auf "FEUER_3" erhöht. Damit wird neben der zweiten Innenstadtgruppe ein Zugalarm für den Innenstadtzug ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurden diese bereits vom Eigentümer und seinen Angestellten empfangen und eingewiesen. Da kein typischer Rauch austrat, jedoch Brandgeruch wahrnehmbar war, lag der Grund nahe, dass es sich um einen Defekt bzw. eine Fehlfunktion der Pelletheizung handelte. Der zuerst eintreffende Einsatzleiter erkundete die Lage im Gebäude und schickte einen Trupp unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera in den Heizungskeller zur Erkundung vor. Es konnte im Heizungskeller kein Feuer ausgemacht werden jedoch hatte es in der Heizung eine Verpuffung und damit eine Rauchentwicklung gegeben, welche die BMA ausgelöst hatte. Parallel zu den ersten Maßnahmen wurde sicherheitshalber eine Schlauchleitung ins Gebäude gelegt und die eigentliche Brandmeldeanlage quittiert. Belüftungsmaßnahmen wurde mittels einem Lüfter vorgenommen und mit der Wärmebildkamera die Heizung in Augenschein genommen. Die Erkundung bestätigte das der Kamin frei war und eine Störung in der Heizung vorlag. Die Heizungsanlage wurde außer Betrieb genommen und mit der Auflage die Heizung warten zu lassen an die Eigentümer übergeben. Im Einsatz waren insgesamt 22 Einsatzkräfte vom Löschzug 1 und der LG 4 der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit insgesamt sechs Fahrzeugen sowie die Polizei und dem Rettungsdienst aus Werne. Einsatzende konnte der Leitstelle gegen 18 Uhr gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell