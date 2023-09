FW-WRN: Einsatzreicher Dienstag für die Freiwillige Feuerwehr Werne

Freiwillige Feuerwehr Werne

Einsatzreicher Dienstag für die Freiwillige Feuerwehr Werne

Werne

Die Freiwillige Feuerwehr Werne wurde am Dienstag, den 26.09.2023 zu insgesamt fünf Einsätzen alarmiert.

26.09.2023 > 08:57 Uhr - 09:20 Uhr

TH_1 - LZ1 - über 6 Kilometer Ölspur Am Dienstagmorgen wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 08:57 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - über 6 Kilometer Ölspur" in die Straße Südring in Werne Mitte alarmiert. Nach einer kurzen Erkundung stellte sich die vermeintliche Ölspur als eine Wasserspur heraus, sodass die Feuerwehr nicht tätig werden musste. Im Einsatz waren 9 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-RW1-1, 1-GWL-1] und die Polizei.

26.09.2023 > 12:09 Uhr - 14:10 Uhr

TH_1 - LZ3 - Hydraulikölspur Am Dienstagmittag wurde der Löschzug 3 Stockum um 12:09 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Hydraulikölspur" in die Alte Bockumer Straße in Werne Stockum alarmiert. Vor Ort hatte ein Trecker einen technischen Defekt und deswegen Hydrauliköl verloren. Die Hydraulikölspur wurde mittels Bindemittel abgestreut und wieder aufgenommen. Es wurde ein Spezialunternehmen mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt und eine Fachfirma kümmerte sich um den betroffenen Grünstreifen, in den das Hydrauliköl eingedrungen ist. Im Einsatz waren 9 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [3-ELW1-1, 3-HLF20-1, 3-GW-ÖL-1], die Polizei und das Ordnungsamt.

26.09.2023 > 14:27 Uhr - 15:00 Uhr

F_BMA - LZ3 - LZ1 - ausgelöste Brandmeldeanlage Am Dienstagnachmittag wurden der Löschzug 3 Stockum und der Löschzug 1 Stadtmitte um 14:27 Uhr mit dem Alarmstichwort "F_BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage" zu einem Kraftwerk an der Hammer Straße in Werne Stockum alarmiert. Der ausgelöste Bereich wurde von einem Trupp erkundet. Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [3-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-HLF20-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

26.09.2023 > 15:50 Uhr - 17:00 Uhr

3RTW_1NEF - LZ1 - Auffahrunfall Am Dienstagnachmittag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 15:50 Uhr mit dem Alarmstichwort "3RTW_1NEF - Auffahrunfall" auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Vor Ort kam es am Stauende zu einem Auffahrunfall zwischen vier beteiligten PKW. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle betroffenen Personen die Fahrzeuge verlassen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Ebenfalls wurden die auslaufenden Medien abgestreut und die Fahrbahn wurde abschließend gereinigt. Alle beteiligten Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet und ggf. in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn voll gesperrt. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei.

26.09.2023 > 20:14 Uhr - 21:20 Uhr

F_BMA - LG2 - LZ1 - ausgelöste Brandmeldeanlage Am Dienstagabend wurden die Löschgruppe 2 Langern und der Löschzug 1 Stadtmitte um 20:14 Uhr mit dem Alarmstichwort "F_BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage" zu einem Logistikunternehmen an der Amazonstraße in Werne Mitte alarmiert. Der betroffene Bereich wurde von einem Trupp erkundet. Es konnte kein Grund für das Auslösen der Brandmeldeanlage ausfindig gemacht werden. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [2-LF10-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

