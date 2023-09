Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte rauben Bargeld - Wer kann Hinweise geben?

Meerbusch (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind am Montag (04.09.), gegen 14:50 Uhr, drei Unbekannte in ein Reihenhaus an der Straße "Unter der Mühle" eingedrungen. Die Männer versprühten Pfefferspray und drückten die Hausbewohnerin zu Boden. Anschließend flüchtete das Trio mit einem mittleren vierstelligen Bargeldbetrag.

Die drei Täter sollen ein asiatisches Erscheinungsbild haben. Sie werden alle als dunkelhaarig beschrieben. Einer von ihnen soll von kräftiger Statur gewesen sein. Zwei Männer sollen einen Bart getragen haben, wobei einer von ihnen die Oberlippe rasiert hatte.

Bei dem Fluchtwagen handelt es sich nach Angaben von Zeugen um einen weißen BMW mit belgischen Kennzeichen.

Die Hausbewohnerin wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

