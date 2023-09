Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte zünden Pferdeanhänger an

Neuss (ots)

Am Sonntag (03.09.), gegen 00:45 Uhr, rückte die Feuerwehr in Neuss zum Corneliusweg aus. Dort brannte ein am Fahrbahnrand abgestellter Pferdeanhänger im Bereich der linken Hinterachse. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, jedoch waren Teile der Verkleidung der Hinterachse durch die Flammen vollständig zerstört worden.

Da die Polizei von einer mutwilligen Brandlegung ausgeht, hat das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern an.

Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

