POL-NE: Verdächtiger suchte nach unverschlossenen Fahrzeugen

Neuss (ots) - Am Sonntag (03.09.), gegen 17:45 Uhr, wurde ein 90 Jahre alter Mann aus Neuss bei einem Unfall am Franz-Kellermann-Weg schwer verletzt. Der Neusser war mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl aus bislang ungeklärten Gründen vom Weg abgekommen und etwa 3 bis 4 Meter tief eine Böschung hinabgestürzt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert ...

