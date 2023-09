Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Tatverdächtige

Kaarst/Korschenbroich (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 04.09.2023 10:29 Uhr Öffentlichkeitsfahndung: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei unbekannten Tatverdächtigen

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5594408

Nachtrag zur Pressemeldung vom 17.03.2023 08:58 Uhr Bargeld bei Diebstahl in Wohnung entwendet

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5465573

Zwei unbekannte Frauen stehen im Verdacht, mehrere Straftaten begangen zu haben.

Am 11.03. (Samstag), gegen 14:50 Uhr, wurde in Kaarst ein 86- jähriger Mann auf einem Friedhof an der Königstraße durch zwei unbekannte Frauen in ein Gespräch verwickelt. Bei den Frauen soll es sich um die beiden Tatverdächtigen gehandelt haben. Im Laufe des Gesprächs, indem sie sich hilfsbereit gaben, entwendeten sie den Haustürschlüssel des 86-Jährigen unbemerkt und verließen das Friedhofsgelände anschließend zügig in Richtung dessen Wohnanschrift auf der Edelweißstraße. Als der Kaarster gegen 15:45 Uhr dort eintraf, musste er die offenstehende Terrassentür sowie offenstehende Schubladen und Schränke im Inneren feststellen.

Zu einem weiteren Fall kam es in Kaarst am 16.03. (Donnerstag), zwischen 13:00 und 13:30 Uhr, Die beiden Frauen verschafften sich unter dem Vorwand eines gesundheitlichen Problems Zutritt in die Wohnung einer 76-Jährigen. Eine der Tatverdächtigen gab an, an Bauschmerzen zu leiden und die Toilette nutzen zu müssen. Die zweite gab an, aufgrund einer Schwangerschaft etwas trinken zu müssen. Die angeblich Schwanger verwickelte die Bewohnerin in ein Gespräch, während die andere Frau die Wohnung nach Wertgegenständen absuchte. Mit Bargeld und Kreditkarten verließen die beiden Tatverdächtigen die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Feldstraße . Mit dem gleichen Vorwand baten die tatverdächtigen Frauen am 19.03. (Sonntag), zwischen 12:45 und 13:00 Uhr, die 87- jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses auf der Mühlenstraße in Korschenbroich um Zutritt. Die Dame ließ die Frauen in ihr Haus, woraufhin sich eine der beiden in Richtung Gäste-WC begab. Die andere Frau verwickelte die Bewohnerin in ein Gespräch. Nach einigen Minuten kehrte sie zurück und die Tatverdächtigen verließen das Haus. Die 87-jährige Korschebroicherin musste kurz danach feststellen, dass sämtliche Schubladen und Schranktüren, selbst im Obergeschoss, offenstanden und eine Handtasche samt Inhalt entwendet wurde.

Die Polizei veröffentlicht zum Zweck der Öffentlichkeitsfahndung zwei Bilder, auf denen die beiden unbekannten Tatverdächtigen zu sehen sind. Diese können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/113903

Die erste Tatverdächtige hat braune Augen sowie braunes Haar und eine athletische Figur. Sie trug bei Tatbegehung ein schwarzes Oberteil und darüber eine schwarze Jacke. Die zweite Tatverdächtige, mit blondem Haar und ebenfalls einer athletischen Figur, war zum Tatzeitpunkt mit einem schwarzen Oberteil bekleidet. Darüber trug auch sie eine Jacke. Diese war schwarz-weiß kariert. Beide werden zwischen 20 und 30 Jahre alt geschätzt. Sie verfügen über ein südländisches Erscheinungsbild und sprechen Hochdeutsch.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 12, das die weiteren Ermittlungen führt, unter Telefon 02131 300-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell