POL-NE: Kind angefahren - Radfahrer begeht Unfallflucht

Grevenbroich (ots) - Am Sonntag (03.09.), gegen 17:20 Uhr, wurde der 60 Jahre alte Fahrer eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall auf der Mühlenstraße in Gindorf schwer verletzt. Neben Polizei und Notarzt befand sich auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Grevenbroicher in Richtung Friedensstraße unterwegs ...

