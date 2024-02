Polizei Hagen

POL-HA: 31-jähriger Autofahrer verliert Kontrolle über Mercedes-Sportwagen und kollidiert mit Leitplanke - Rollerfahrer muss ausweichen und stürzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Folge eines Verkehrsunfalls stürzte am Donnerstagabend (01.02.2024) in Hohenlimburg ein 17-jähriger Rollerfahrer und verletzte sich leicht. Der Hagener fuhr, gegen 19.30 Uhr, mit seinem Mofa über die Stennertstraße in Richtung Bahnstraße. Im Gegenverkehr wurde er auf den grauen Mercedes-Sportwagen eines Bekannten aufmerksam und grüßte den 31-jährigen Fahrer. Anschließend verlor der Mercedesfahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Von dieser prallte der Mercedes ab und kam anschließend im Gegenverkehr zum Stehen. Der 17-jährige Rollerfahrer musste dem PKW ausweichen und stürzte dabei. Ersten Ermittlungen zufolge kam es nicht zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 17-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

