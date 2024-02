POL-HA: Handyverstoß deckt Fahrt mit gefälschtem Führerschein auf

Hagen-Mitte (ots) - In der Elberfelder Straße entwendete ein 48-Jähriger am Donnerstag (01.02.) in einem Discounter diverse Werkzeuge. Um 13 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Geschäfts, wie der Mann an der Schlange vor der Kasse vorbeiging und die Filiale verlassen wollte, da er augenscheinlich keine Ware dabeigehabt habe. Dem Mitarbeiter sei die Körperhaltung des 48-Jährigen verdächtig vorgekommen, weshalb er ihn ...

