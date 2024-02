Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb wird vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

In der Elberfelder Straße entwendete ein 48-Jähriger am Donnerstag (01.02.) in einem Discounter diverse Werkzeuge. Um 13 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Geschäfts, wie der Mann an der Schlange vor der Kasse vorbeiging und die Filiale verlassen wollte, da er augenscheinlich keine Ware dabeigehabt habe. Dem Mitarbeiter sei die Körperhaltung des 48-Jährigen verdächtig vorgekommen, weshalb er ihn nach dem Kassenbereich angesprochen habe. In der Jacke hatte der Ladendieb einen Akku-Bohrer versteckt sowie zwei Bit-Sets in einer Umhängetasche. Die entwendete Ware hat einen Gesamtwert in Höhe von rund 50 Euro. Polizisten führten mit dem 48-Jährigen einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, das Gerät zeigte über 2,2 Promille an. Aufgrund bestehender Haftgründe wurde der Mann vorläufig festgenommen. Er erhielt eine Strafanzeige. (arn)

