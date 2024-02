POL-HA: Streit im Straßenverkehr führt zu Rangelei

Hagen-Mitte (ots) - Am Mittwoch (31.01.) wurde ein 39-jähriger Mann aus Bonn nach einem Ladendiebstahl in der Innenstadt in Gewahrsam genommen. Zuvor war der Mann gleich zweimal kurz hintereinander in den Nachmittagsstunden bei einem Lebensmittel-markt in der Mittelstraße aufgefallen. In beiden Fällen handelte es sich bei dem Diebesgut um Spirituosen und Lebensmittel. Der 39-Jährige war erheblich alkoholisiert, ein ...

mehr