Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Elektrokabel gestohlen ++ Seevetal/Fleestedt - Einbrecher erbeuteten Zigaretten ++ Winsen - Randalierer in Gewahrsam genommen ++ Winsen - Unfall beim Abbiegen

Tostedt (ots)

Elektrokabel gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag, 25.1.2024, in der Zeit zwischen 18 und 6 Uhr, sind Diebe in eine Lagerhalle an der Friedrich - Vorwerk - Straße eingebrochen. Die Täter schlugen dazu die Scheibe eines Rolltores ein. Anschließend fuhren sie mit ihrem Fahrzeug direkt bis in die Lagerhalle und luden diverse Elektrokabel im Wert von mehreren tausend Euro in das Fahrzeug ein.

Zeugen, denen in der fragliche Zeit ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Seevetal/Fleestedt - Einbrecher erbeuteten Zigaretten

Der Rewe-Markt an der Winsener Landstraße ist am Donnerstagmorgen, 25.1.2024, von Dieben heimgesucht worden. Gegen 2:20 Uhr drangen zwei Männer durch eine eingeschlagene Scheibe in den Markt ein. Trotz Alarmanlage gelang es ihnen, in aller Eile zahlreiche Zigarettenstangen in Taschen zu verpacken und zu entwenden. Der Schaden beträgt rund 5000 EUR.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und wertet derzeit die Aufnahmen der Videoüberwachung aus. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der fraglichen Zeit im Bereich des Rewe-Marktes beobachtet wurden, nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 041056200 entgegen.

Winsen - Randalierer in Gewahrsam genommen

Ein 27-jähriger Mann hat am Donnerstag, 25.1.2024, in einem Gebäude des Landkreises randaliert. Gegen 13:15 Uhr war der Mann dort erschienen und fing sogleich an, auf das Inventar einzuschlagen. Als die Polizei hinzukam und dem Mann einen Platzverweis erteilte, widersetzte er sich diesem. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Auch hierbei versuchte er mehrfach, die eingesetzten Beamten zu schlagen.

Gegen den 27-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Winsen - Unfall beim Abbiegen

Eine 19-jährige Frau hat am Donnerstag, 25.1.2024, einen Verkehrsunfall auf der Osttangente verursacht. Gegen 7:40 Uhr wollte die Frau mit ihrem VW Golf von der Osttangente nach links in die Straße Bürgerweide abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden 32-jährigen Mannes und prallte mit ihrem Wagen, gegen dessen Opel Corsa. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell