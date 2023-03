POL-FR: Umkirch: Mit Promille aber ohne Führerschein am Steuer

Freiburg (ots) - Ein ausgelöster Rauchmelder wurde am Freitag, 10.03.2023 gegen 16.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße gemeldet. Feuerwehr und Polizei rückten an und evakuierten die anderen Bewohner des Hauses. Die Türe der betroffenen Wohnung wurde nicht geöffnet und so verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt zu dieser. Ein Bewohner befand sich ...

