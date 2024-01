Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen ++ Moisburg - Tageswohnungseinbruch ++ Buchholz - Zeugensuche nach Körperverletzung

Neu Wulmstorf (ots)

Pkw gestohlen

Ein BMW 530D XDrive ist in der Nacht zu Dienstag, 23.1.2024, von einem Grundstück an der Schifferstraße gestohlen worden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 5:20 Uhr. Der Wert des weißen Pkw wird auf rund 35.000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Moisburg - Tageswohnungseinbruch

In der Straße Bergfeld kam es am Dienstag, 23.1.2024, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 6:50 Uhr und 18:30 Uhr betraten die Täter das Grundstück und hebelten eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Über die mögliche Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Buchholz - Zeugensuche nach Körperverletzung

Bereits am 19.1.2024 kam es im Bereich der Shell-Tankstelle an der Straße Hoheluft (B75) zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 64-jährigen Mannes. Dieser hatte von einem 37-jährigen Mann einen Faustschlag ins Gesicht erhalten und war anschließend gestürzt. Der 64-jährige erlitt unter anderem ein Schädelhirntrauma und liegt seitdem im Krankenhaus.

Der 64-jährige war gegen 14:45 Uhr mit seiner Frau zu Fuß unterwegs. Beim Versuch, die Bundesstraße in Höhe der Shell-Tankstelle in Richtung der Straße Am Meilsener Feld zu überqueren, sei der 37-Jährige mit seinem Pkw sehr dicht am Ehepaar vorbeigefahren. Der 64-Jährige habe daraufhin gegen eine Seitenscheibe geklopft. In der Folge hielt der 37-Jährige mit seinem Wagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite an. Beim Aussteigen aus dem Wagen kam es dann zu dem Faustschlag gegen den 64-Jährigen.

Der 37-Jährige räumte den Schlag vor Ort ein. Er gab an, sich von dem Mann angegriffen gefühlt zu haben, weil dieser seine Fahrzeugtür aufgerissen habe.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht weitere Zeugen, und den genauen Hergang ermitteln zu können. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell