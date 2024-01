POL-WL: Diebesgut aussortiert? Mehrere Armbanduhren an der Autobahn aufgefunden - Polizei sucht Geschädigte

Winsen (ots) - Kinderwagen in Brand gesetzt Die Polizei Winsen ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Am Montag, 22.1.2024, gegen 14:20 Uhr, meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Niedersachsenstraße einen brennenden Kinderwagen im Erdgeschossflur. Sofort wurden ...

mehr